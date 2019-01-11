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В Нацбанке заявляют о восстановлении доверия украинцев к банкам

В Нацбанке заявляют о восстановлении доверия украинцев к банкам

По состоянию на сегодня банковская система Украины восстановилась, и доверие населения к банковскому сектору выросло.

Об этом на брифинге НБУ, посвященном итогам 2018-го года и Программе НБУ на 2019-й год, заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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“Относительно банковского сектора самым важным для нас результатом является то, что банковская система восстановилась. Она сегодня докапитализирована, и об этом свидетельствуют результаты нашего регулярного стресс-теста, который мы провели в 2018-м году” – сообщила Рожкова.

Она также отметила, что сегодня наблюдается увеличение средств населения в банковской системе, которые составляют уже около 15%. По мнению Рожковой, это говорит о постепенном возврате доверия населения к банковскому сектору.

“На сегодняшний день банки перестали быть убыточными, фактически проедая капитал. Они генерируют прибыль, а значит – оказывают дополнительные услуги населению и бизнесу”, – отметила Рожкова.

По материалам depo.ua
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