В Киеве поймали преступника, выманившего у пенсионерок почти полмиллиона гривен

Жертвами мошенников стали три соседки, у которых ловкачи «выманили» почти полмиллиона гривен. Задержанный дает следователям показания, его товарища разыскивают.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

В течение недели в Соломенское управление полиции обратились три женщины с заявлениями о том, что стали жертвами мошенничества. По словам потерпевших, неизвестные завладели их деньгами под предлогом лечения родственников.

“Это такой распространенный вид мошенничества, когда люди представляются сотрудниками полиции, работниками социальных служб или медицинскими работниками. В основном указанные аферы рассчитаны на граждан пожилого возраста. И правоохранители недавно задержали группу таких лиц, которые выманивали под разными предлогами деньги у пожилых людей. В дальнейшем было доказано 10 эпизодов преступной деятельности правонарушителей”, – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

В последнем случае злоумышленники действовали по следующей схеме: звонили на стационарный телефон пенсионерам и сообщали о ДТП, в которое якобы попал кто-то из близких. Чтобы начать лечение, нужно срочно передать деньги медикам, которые могут приехать за ними в квартиру.

Одна из пострадавших – 82-летняя пенсионерка – приготовила указанную сумму. Однако при общении с мошенником женщина пыталась узнать подробности аварии, но злоумышленник растерялся и не смог ответить на вопросы, а затем выхватил из рук деньги и убежал.

Следующей жертвой стала 74-летняя соседка, которая по аналогичному сценарию отдала деньги «фельдшеру» столичной больницы. И когда поняла, что ее обманули, вызвала наряд полиции и дала описание подозреваемого.

Правоохранители выяснили, что изъятые деньги принадлежали 79-летней киевлянке. Также установили личность злоумышленника и его подельника, которого сейчас разыскивают. Правонарушителями оказались уроженцы Луганской области, 1984 и 1991 годов рождения. Ранее они привлекались к уголовной ответственности и отбывали наказание в местах лишения свободы за аналогичные преступления.