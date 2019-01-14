НБУ: впервые за пять лет инфляция уменьшилась до однозначного уровня

Инфляция по итогам года, хотя и превысила цель НБУ, но возобновила снижение и впервые за пять лет уменьшилась до однозначного уровня – 9,8%.

Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий.

“Инфляция по итогам года, хотя и превысила цель НБУ, но возобновила снижение и впервые за пять лет уменьшилась до однозначного уровня – 9,8%”, – сообщил он.