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НБУ: впервые за пять лет инфляция уменьшилась до однозначного уровня

НБУ: впервые за пять лет инфляция уменьшилась до однозначного уровня

Инфляция по итогам года, хотя и превысила цель НБУ, но возобновила снижение и впервые за пять лет уменьшилась до однозначного уровня – 9,8%.

Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий.

“Инфляция по итогам года, хотя и превысила цель НБУ, но возобновила снижение и впервые за пять лет уменьшилась до однозначного уровня – 9,8%”, – сообщил он.

По материалам УНН
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