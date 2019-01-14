Apple выпустила чехлы-аккумуляторы для новых iPhone

На официальном сайте Apple появились чехлы Smart Battery Case для нового поколения iPhone – моделей XS, XS Max и XR.

Аксессуар обойдется в 129 долларов и доступен в белом и черном силиконовом оформлении. Стоимость в украинской рознице пока не известна.

С чехлом новые поколения iPhone получат прирост в автономности. По оценкам Apple, прирост составит от 20 до 22 часов интернет-серфинга (ранее – 12-15 часов).

Чехлы заряжаются с помощью Lightning-разъема и беспроводного протокола Qi от любого совместимого адаптера.

Также поддерживается быстрая зарядка с помощью USB-PD адаптеров и кабеля Lightning-to-USB-C. Smart Battery Case непосредственно интегрированы в iOS – пользователь может посмотреть в статус-баре уровень их заряда.

Новые Smart Battery Case совместимы с iPhone X, несмотря на незначительные отличия в габаритах моделей.

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