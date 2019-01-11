Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 198 0

Кабмин заключит новый контракт с "Нафтогазом", предусматривающий "нормальные" зарплаты

Кабмин заключит новый контракт с "Нафтогазом", предусматривающий "нормальные" зарплаты

Контракт с правлением НАК “Нафтогаз Украины” прекратит свое действие с 22 марта 2019 года, после чего будет заключен новый – предусматривающий новые “нормальные” зарплаты для руководства компании.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

“Я за то, чтобы заработные платы для государственных компаний и их менеджмента были рыночными, но я против того, чтобы в такое сложное для страны время эти оплаты были не просто большими, а заоблачными. И поэтому у нас возникает юридическая возможность пересмотреть условия контракта с правлением на условиях заключения нового контракта, в котором будут предусмотрены конкретные вещи”, – отметил премьер.

По его словам, зарплата должна быть рыночная, а вознаграждение – полностью зависеть от успехов работы руководства. Как пояснил Гройсман, некоторое повышение зарплаты правление НАКа может получить, например, в случае выполнения плана по увеличению добычи собственного газа.

При этом он добавил, что еще одним показателем для повышения вознаграждений для правления НАКа должна быть интеграция в европейскую энергетическую систему в 2020 году, а также сохранения транзита для ГТС.

“Мы обратимся сегодня к независимому наблюдательному совету НАК “Нафтогаз Украины” для того, чтобы они предложили правительству рассмотреть новый контракт с менеджментом, на нормальных условиях, которые будут предусматривать нормальные зарплаты и вознаграждение за конкретные успехи… Сегодня мы прекращаем условия контракта с 22 марта, а к тому времени наблюдательный совет нам должен внести предложения по заключению нового контракта”, – добавил глава правительства.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина