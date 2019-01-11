Кабмин заключит новый контракт с "Нафтогазом", предусматривающий "нормальные" зарплаты

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Контракт с правлением НАК “Нафтогаз Украины” прекратит свое действие с 22 марта 2019 года, после чего будет заключен новый – предусматривающий новые “нормальные” зарплаты для руководства компании.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.
“Я за то, чтобы заработные платы для государственных компаний и их менеджмента были рыночными, но я против того, чтобы в такое сложное для страны время эти оплаты были не просто большими, а заоблачными. И поэтому у нас возникает юридическая возможность пересмотреть условия контракта с правлением на условиях заключения нового контракта, в котором будут предусмотрены конкретные вещи”, – отметил премьер.
По его словам, зарплата должна быть рыночная, а вознаграждение – полностью зависеть от успехов работы руководства. Как пояснил Гройсман, некоторое повышение зарплаты правление НАКа может получить, например, в случае выполнения плана по увеличению добычи собственного газа.
При этом он добавил, что еще одним показателем для повышения вознаграждений для правления НАКа должна быть интеграция в европейскую энергетическую систему в 2020 году, а также сохранения транзита для ГТС.
“Мы обратимся сегодня к независимому наблюдательному совету НАК “Нафтогаз Украины” для того, чтобы они предложили правительству рассмотреть новый контракт с менеджментом, на нормальных условиях, которые будут предусматривать нормальные зарплаты и вознаграждение за конкретные успехи… Сегодня мы прекращаем условия контракта с 22 марта, а к тому времени наблюдательный совет нам должен внести предложения по заключению нового контракта”, – добавил глава правительства.
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