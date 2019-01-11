По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (32,742 млн и 30,377 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 26). Максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,00-28,01 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 88 активных заявок по доллару на сумму более 62,3, 01 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,0200 – 1 00028,0000 – 3 22228,0000 – 50027,9700 – 30 00027,9700 – 177 77727,9600 – 15 00027,9600 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9700 – 10 000

27,9700 – 10 000

27,9800 – 10 000

27,9900 – 17 000

27,9900 – 30 000

27,9900 – 30 000

27,9900 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0270 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9502 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.