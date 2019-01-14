"Укрзализныця" намерена в течение года несколько раз повысить тарифы

Железнодорожный монополист “Укрзализныця” в течение 2019 года намерена несколько раз повысить тарифы на пассажирские перевозки, а также на перевозку грузов.

Согласно проекту финплана компании, в 2019 году “Укрзализныця” планирует получить более 109 млрд гривен чистого дохода. Это может оказаться почти на 28% больше, чем компания ожидает получить по итогам 2018 года.

Львиную долю этих средств – более 89 млрд гривен – УЗ планирует заработать за счет перевозки грузов. Получить такую сумму в компании намерены, в том числе, за счет подорожания стоимости услуг. В течение этого года предлагается четыре раза повышать тарифы на перевозку грузов с учетом роста цен на промышленную продукцию в 2018 году (индекс цен производителей промпродукции). В частности, с 1 февраля на 16,6%, с 1 апреля – на 2,5%, с 1 июля – на 5% и с 1 октября – на 7,5%.

Доходы от перевозки пассажиров составят куда более скромную сумму – около 10,3 млрд гривен. Но “Укрзализныця” рассчитывает на рост стоимости билетов с 1 апреля на 12%, и еще на 12% – с октября. Кроме того, планирует компания и дополнительное повышение тарифов на пассажирские перевозки – на 13-21% – в зависимости от категории поезда и типа вагона.

Напомним, цены на билеты в пассажирских поездах в Украине с 1 октября 2018 года выросли на 12%.

В мае 2018 года вступил в силу приказ Министерства инфраструктуры Украины о повышении на 12% тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки “Укрзализныци”. Согласно финансовому плану “Укрзализныци”, планировалось, что повышение произойдет в 2018 году дважды. Первый этап был запланирован на 1 апреля, но впоследствии его перенесли на более поздний срок из-за согласования с Государственной регуляторной службой и Минэкономразвития.