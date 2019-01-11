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В Сеуле запустили автобус с доступом к сети 5G

В Сеуле запустили автобус с доступом к сети 5G

В столице Южной Кореи Сеуле начал курсировать автобус с доступом к мобильной сети 5G.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на компанию KT Corp.

“Крупнейший интернет-провайдер Южной Кореи KT Corp. …запустил специальный автобус с доступом к мобильной сети пятого поколения 5G в центре Сеула”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, в автобусе, который рассчитан на 10 сидячих мест, люди смогут пользоваться технологиями следующего поколения, такими как виртуальная реальность и дополненная реальность, с помощью сети 5G, которая почти в 20 раз быстрее 4G.

Автобус будет курсировать до 24 января в центральной части Сеула, а с 25 января по 2 февраля – в южной части города.

В марте услуги 5G будут доступны всем желающим в Южной Корее.

По материалам УКРИНФОРМ
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