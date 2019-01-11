Трехсторонние переговоры по транзиту газа не возымеют успеха - Нафтогаз

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Коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, который будет представлять интересы Украины на трехсторонних политических переговорах по дальнейшему транзиту российского газа в ЕС между Украиной, Россией и Евросоюзом, сообщил, что не верит в успех этих переговоров.
«В связи с отсутствием российских экспертов на сегодняшних консультациях вряд ли можно ожидать финальных договоренностей на политическом уровне на следующей неделе (21 января 2019 – ред.)», – передает комментарий Юрия Витренко пресс-служба Нафтогаза.
По его словам, Россия сорвала экспертные переговоры по транзиту, на которых должны были обсудить технические условия поставок российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины.
Трехсторонние переговоры между представителями Украины, России и ЕС на политическом уровне по транзиту газа пройдут в Брюсселе 21 января.
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