Трехсторонние переговоры по транзиту газа не возымеют успеха - Нафтогаз

Коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, который будет представлять интересы Украины на трехсторонних политических переговорах по дальнейшему транзиту российского газа в ЕС между Украиной, Россией и Евросоюзом, сообщил, что не верит в успех этих переговоров.

«В связи с отсутствием российских экспертов на сегодняшних консультациях вряд ли можно ожидать финальных договоренностей на политическом уровне на следующей неделе (21 января 2019 – ред.)», – передает комментарий Юрия Витренко пресс-служба Нафтогаза.

По его словам, Россия сорвала экспертные переговоры по транзиту, на которых должны были обсудить технические условия поставок российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины.

Трехсторонние переговоры между представителями Украины, России и ЕС на политическом уровне по транзиту газа пройдут в Брюсселе 21 января.