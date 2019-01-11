В Херсоне планируют ввести е-билеты в общественном транспорте через несколько месяцев

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В Херсоне в течение ближайших 3-4 месяцев введут на всех видах городского общественного транспорта электронный билет.
Об этом проинформировала пресс-служба Херсонского горсовета.
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“В Херсоне планируют ввести электронный билет на всех видах транспорта. 14 января состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу внедрения единой интегрированной интеллектуальной транспортной системы в городском транспорте. Первый заместитель городского головы Игорь Козаков, который возглавил рабочую группу, сообщил, что систему планируют внедрить в течение 3-4 месяцев”, – говорится в информации.
Как отметил Козаков, пока что мэрия ждет заключение Антимонопольного комитета и юристов по данному вопросу, а также должна провести конкурс на определение инвестора.
“Очевидно, что внедрение электронного билета будет проходить за его счет, а не за счет городского бюджета”, – сказал первый заместитель городского головы.
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