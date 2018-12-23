В КГГА показали, как будут выглядеть терминалы для продажи электронных билетов (фото)

Вчера Киевская городская государственная администрация в очередной раз перенесла запуск электронного билета для общественного транспорта столицы на начало следуюшего года.

Точная дата нового старта пока неизвестна, однако представители КГГА уже успели показать журналистам внешний вид терминалов, предназначенных для продажи одноразовых билетов и пополнения счета пластиковых проездных билетов Kyiv Smart Card.

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Терминал представляет собой достаточно массивный киоск с надписью «Е-Квиток» / E-Ticket и несколькими функциональными элементами. В верхней части главной панели размещен крупный сенсорный экран, справа от него — щель для пластиковых карт и терминал для банковских карт, с помощью которых можно будет пополнить счет на проездном.

Ниже размещены отдельные приемники для монет и купюр, а также кнопочный пульт для печати одноразовых бумажных билетов с QR-кодом и чеков. Также предусмотрено отделение для выдачи сдачи. Понять, насколько удобно пользоваться такими автоматами, можно будет только после их запуска в эксплуатацию.

По данным директора Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрия Назарова, в данный момент специалисты заканчивают тестировать систему электронного билета, а запуск запланирован на начало следующего года.

Электронный билет будет действовать во всех видах общественного транспорта на основе бесконтактной электронной пластиковой карты (транспортной карты), карточки киевлянина или QR-кода для единовременной оплаты проезда в электронном или бумажном виде.