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Омелян анонсировал строительство нового аэропорта

Омелян анонсировал строительство нового аэропорта

В 2019 году начинается строительство нового аэропорта в Днепропетровской области.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

“Мы начинаем в этом году строительство аэропорта в Днепропетровской области по инициативе руководства государства. И это первый аэропорт, который будет строиться фактически со времен независимости Украины. Мы исходим из того, что этот аэропорт должен быть между Днепром и Запорожьем, и фактически быть хабовым аэропортом. В целом это 80 километров между двумя городами”, – отметил Омелян.

По материалам УКРИНФОРМ
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