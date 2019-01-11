Омелян: за год пассажиропоток в направлении России упал на 15%

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что по итогам 2018 года пассажиропоток в направлении России упал на 15 процентов – “если в Россию не более 16%, то в обратном направлении более 15%”.

Об этом он заявил в эфире телеканала “Прямой”.

Читайте также: Железнодорожные перевозки из Украины в страны ЕС в 2018 году выросли почти вдвое

“Это объективная реальность. Я рад, что украинцы физически выбирают направление ЕС без указаний или искусственных мер. Мы со своей стороны всячески развиваем направление железнодорожного сообщения с ЕС.

Более 20 поездов запущено за очень короткий период времени, и мы развиваем как Польшу, так и Венгрию в дальнейшем. В этом году, надеюсь, словацкое направление запустим. Это только начало истории”, – отметил Омелян.