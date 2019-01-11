В прошлом году Украина сократила импорт газа на 4 млрд кубометров - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в 2018 году Украина импортировала 10 миллиардов кубометров газа, в то время как в 2017 году – 14 миллиардов кубометров.

«14 миллиардов кубометров – это реальная работа, которая была проведена. В 2018 году знаете сколько мы потребили? 10 миллиардов кубометров», – сообщил Порошенко во время встречи с представителями бизнеса и общественности в Волынской области.

По его словам, в предыдущие годы объемы потребления импортного газа в Украину достигали 30 миллиардов кубометров.

В то же время, Порошенко отметил, что в течение следующих пяти лет Украина может стать энергонезависимой.