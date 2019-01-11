Сколько потеряет самый богатый человек в мире после развода

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Состояние самого богатого в мире человека Джеффа Безоса оценивается почти в 137 млрд долларов, а после развода его жена возможно заберет более 65 млрд долларов.
После того, как супруги заявили, что они “останутся друзьями“, Безосу, чтобы отдать половину своего имущества, придется продать акции компании Амазон. Если Маккензи Безос таки получит это состояние, то она автоматически станет самой богатой женщиной мира и 5 самым богатым человеком в мире.
Но такое предположение выдвинуто лишь аналитиками, а многие из них считают, что “друзья“ решат не терять заработка, а оставить акции, так как без его контроля они будут цениться не так сильно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники объявили "охоту" на украинцев, которые торгуют в интернете7 ч. назад - 3497 31
В Украине выросла средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры на 14%10 ч. назад - 2689 12
Когда вкладчикам банка "Киевская Русь" отказывали в возврате средств, И.Луценко доступ к средствам получил7 ч. назад - 1016 7
Румыния пытается помешать строительству газопровода "Северный поток-2"2 ч. назад - 378 6
Рева не исключает повышения цены на газ8 ч. назад - 1062 6
Мошенники объявили "охоту" на украинцев, которые торгуют в интернете7 ч. назад - 3497 31
Парижская биткоин-головоломка на $1000 разгадана (фото)14 ч. назад - 3178
Жительница Киева заплатила рекордную сумму налога на доходы физлиц5 ч. назад - 3081 1
В Украине выросла средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры на 14%10 ч. назад - 2689 12
Кто не получит пенсию в 2019 году (инфографика)6 ч. назад - 2412 5
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночьюВчера, 16:50 - 653
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2301 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 8185 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1544 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1139