СБУ за 2018 год сохранила более 18 млрд грн государственных средств

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В течение 2018 года Службой безопасности Украины пресечено государственных экономических убытков более чем на 16 млрд грн и восстановлено права государственной и коммунальной собственности более чем на 2 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Годовой отчет Национальной службы безопасности, размещенный на ее официальном портале, свидетельствует о том, что усилиями службы в 2018 году было “сэкономлено” почти 17 млрд грн путем предупреждения убытков для государственной экономики и восстановлено – на волне глобальной приватизации государственного имущества – на сумму более 2 млрд права государственной и коммунальной собственности на объекты и активы.
Напомним, что по итогам 2018 года с ссылкой на пресс-службу СБУ годовая статистика также насчитывает 564 разоблаченных коррупционных преступления, более 18 000 единиц изъятого оружия и боеприпасов в пределах почти 11 тыс. уголовных производств в отношении более чем 2,5 тыс. причастных лиц.
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