В прошлом году НБУ купил на валютном рынке $3,2 миллиарда

Национальный банк Украины в 2018 году купил на межбанковском валютном рынке почти 3,2 млрд долл. США.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“В 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке почти 3,2 млрд долл. США, в том числе через интервенции по форме запроса в отношении лучшего курса – более 699 млн долл. США”, – говорится в сообщении.

За прошлый год Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 1,8 млрд долл. США, в том числе через интервенции по форме запроса в отношении лучшего курса – 333 млн долл. США.