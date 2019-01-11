В прошлом году НБУ купил на валютном рынке $3,2 миллиарда

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Национальный банк Украины в 2018 году купил на межбанковском валютном рынке почти 3,2 млрд долл. США.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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“В 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке почти 3,2 млрд долл. США, в том числе через интервенции по форме запроса в отношении лучшего курса – более 699 млн долл. США”, – говорится в сообщении.
За прошлый год Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 1,8 млрд долл. США, в том числе через интервенции по форме запроса в отношении лучшего курса – 333 млн долл. США.
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