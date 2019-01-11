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НБУ декларирует чистые валютные резервы почти на $10 млрд

НБУ декларирует чистые валютные резервы почти на $10 млрд

По данным НБУ, его чистые валютные резервы в декабре выросли на 1,82 млрд долл. (+23,3%), а в целом за 2018 год – на 2,97 млрд долл. (+44,6%) до 9,64 млрд долл.

Чистые валютные (международные) резервы НБУ определяет как “деноминированная в долларах разница между валовыми международными резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед МВФ”.

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Нацбанк уточняет, что его “валютную позицию”, которая рассчитывается как разница между валовыми международными резервами и задолженностью НБУ в иностранной валюте, отражает показатель “Чистые внешние активы» (на 01.01.2019 было “минус” 6,066 млрд долл, тогда как на 01.01.2018 было “минус” 11,25 млрд долл).

Валовые валютные (международные) резервы НБУ в декабре выросли на 3,1 млрд долл (+17,6%), а за весь 2018 год – на 2 млрд долл (+10,7%) до 20,8 млрд долл.

По материалам Finbalance
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