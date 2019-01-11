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В ГФС напомнили о штрафах при нарушении правил ввоза авто на "еврономерах"

В ГФС напомнили о штрафах при нарушении правил ввоза авто на "еврономерах"

Ответственность за нарушение таможенных правил при ввозе автомобилей на иностранной регистрации пока не меняется.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в Закарпатской области.

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В ГФС отмечают, что в течение 180 дней с начала действия закона, а именно до 24 мая 2019 года, таможенное оформление транспортных средств, в отношении которых не соблюдены сроки или условия таможенных режимов временного ввоза или транзита, осуществляется при условии уплаты таможенных платежей и добровольной уплаты физическим лицом, которое является владельцем такого транспортного средства или уполномоченное распоряжаться им и декларирует такое транспортное средство, в сумме средств, равной размеру 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

После указанного периода при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, владельцу такого автомобиля грозит штраф в размере 170 тыс. грн, или конфискация транспортного средства по решению суда.

В ГФС подчеркнули, что ответственность за нарушение таможенных правил при ввозе автомобилей на иностранном регистрации пока не меняется. Однако с 24 мая 2019 такие льготные условия отменяются и вступают в действие новые санкции в отношении нарушения указанных таможенных правил.

По материалам УНН
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