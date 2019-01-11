Жительница Киева заплатила рекордную сумму налога на доходы физлиц

“Рекордная сумма своих налоговых обязательств к уплате в бюджет (по НДФЛ и военному сбору) определена и уплачена в бюджет жительницей г. Киева, размер которых превышает 120 млн грн”, – говорится в сообщении ГФС.

Кроме этого, трое жителей г. Киева и Киевской области задекларировали и заплатили от 50 млн грн до 100 млн грн, а десять жителей Киева и Запорожской области – от 10 млн грн до 50 млн грн.

1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.