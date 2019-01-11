Жительница Киева заплатила рекордную сумму налога на доходы физлиц

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
“Рекордная сумма своих налоговых обязательств к уплате в бюджет (по НДФЛ и военному сбору) определена и уплачена в бюджет жительницей г. Киева, размер которых превышает 120 млн грн”, – говорится в сообщении ГФС.
Кроме этого, трое жителей г. Киева и Киевской области задекларировали и заплатили от 50 млн грн до 100 млн грн, а десять жителей Киева и Запорожской области – от 10 млн грн до 50 млн грн.
1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники объявили "охоту" на украинцев, которые торгуют в интернете2 ч. назад - 1475 7
Alcatel поставляла смартфоны с вирусомВчера, 23:30 - 849 6
Гройсман рассказал, какие медицинские исследования будут бесплатнымиВчера, 21:00 - 1247 6
Обнародован рейтинг стоимости проезда в областях УкраиныВчера, 17:00 - 1821 6
В Украине зафиксировали ухудшение торгового баланса4 ч. назад - 790 5
Эксперт назвал цену покупки Ахметовым двух облэнергоВчера, 16:15 - 3520
МАУ меняет нормы перевоза ручной кладиВчера, 16:45 - 2743 1
Uklon отключил все Daewoo Lanos в КиевеВчера, 19:20 - 2227
Парижская биткоин-головоломка на $1000 разгадана (фото)9 ч. назад - 2170
Обнародован рейтинг стоимости проезда в областях УкраиныВчера, 17:00 - 1821 6
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночьюВчера, 16:50 - 489
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2179 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 8074 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1485 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1103