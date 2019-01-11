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В ГФС сообщили, сколько доходов задекларировали украинцы в 2018 году

В ГФС сообщили, сколько доходов задекларировали украинцы в 2018 году

По данным налоговых деклараций задекларирован общий доход в сумме 73,1 млрд грн, что на 9,9 млрд грн, или на 16% больше, чем в предыдущем году.

Об этом “сообщает:http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/363962.html пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Сумма военного сбора к уплате составляет 302,7 млн грн, что на 31,8 млн грн, или на 12 процентов больше, чем в предыдущем году.

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По структуре доходов граждане декларировали доходы, полученные в виде:

  • доходов, не подлежащих налогообложению – 13,5 млрд грн;
  • прочих доходов – 13,2 млрд грн;
  • иностранных доходов – 8,4 млрд грн;
  • доходов от наследования (получение в дар) имущества – 7,4 млрд грн;
  • доходов от операций по продаже (обмену) объектов движимого и недвижимого имущества – 6,1 млрд грн.
По материалам Finance.UA
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