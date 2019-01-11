В ГФС сообщили, сколько доходов задекларировали украинцы в 2018 году

По данным налоговых деклараций задекларирован общий доход в сумме 73,1 млрд грн, что на 9,9 млрд грн, или на 16% больше, чем в предыдущем году.

Об этом “сообщает:http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/363962.html пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Сумма военного сбора к уплате составляет 302,7 млн грн, что на 31,8 млн грн, или на 12 процентов больше, чем в предыдущем году.

Мои fiнансы:

По структуре доходов граждане декларировали доходы, полученные в виде:

доходов, не подлежащих налогообложению – 13,5 млрд грн;

прочих доходов – 13,2 млрд грн;

иностранных доходов – 8,4 млрд грн;

доходов от наследования (получение в дар) имущества – 7,4 млрд грн;