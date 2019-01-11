В Дании хотят обложить криптовалюты налогом

Датские власти потребовали от криптовалютных бирж предоставить им информацию о торгах биткоином, которые проходили с 2016 по 2018 годы. Таким образом местные налоговики хотят бороться с уклонением от уплаты налогов, пишет Bloomberg.

Фискалы Дании потребовали от трех криптобирж, названия которых не разглашаются, передать имена, адреса и идентификационные налоговые номера участников торгов. Эта информация даст гарантию регулятору о том, что продавцы криптовалюты в Дании заплатили налоги.

Переговоры с руководителями бирж уже начались. Информацию о сделках иностранных граждан и компаний датские налоговики передадут за границу. Глава датской налоговой Карин Берген уверена, что регулятор должен пристальнее следить за крупным рынком обмена криптовалют.

В декабре 2018 года датские налоговики обвинили трейдеров биткоина в том, что они не уплатили $12 млн налогов в период с 2015 по 2017 год.