Фонд гарантирования показал основные показатели деятельности за декабрь (инфографика)

По состоянию на 1 января 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 77 банков-участников.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом, по состоянию на 1 января 2019 года составляет 14 339,16 млн грн.

Поступления в Фонд от регулярного сбора за январь-декабрь 2018 года составили 3 498,16 млн грн.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), в рамках выплаты гарантированного возмещения по состоянию на 1 января 2019 года составила 88 906,8 млн грн.