Фонд гарантирования показал основные показатели деятельности за декабрь (инфографика)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
По состоянию на 1 января 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 77 банков-участников.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
Общая сумма средств, аккумулированных Фондом, по состоянию на 1 января 2019 года составляет 14 339,16 млн грн.
Поступления в Фонд от регулярного сбора за январь-декабрь 2018 года составили 3 498,16 млн грн.
Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), в рамках выплаты гарантированного возмещения по состоянию на 1 января 2019 года составила 88 906,8 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на новую квартиру (инфографика)Вчера, 12:00 - 6357 25
Обнародован рейтинг стоимости проезда в областях УкраиныВчера, 17:00 - 1661 6
Alcatel поставляла смартфоны с вирусомВчера, 23:30 - 721 5
Гройсман рассказал, какие медицинские исследования будут бесплатнымиВчера, 21:00 - 1052 4
Рева не исключает повышения цены на газОколо часа назад - 406 3
Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на новую квартиру (инфографика)Вчера, 12:00 - 6357 25
Эксперт назвал цену покупки Ахметовым двух облэнергоВчера, 16:15 - 3478
Ford уходит из России: СМИ выяснили, какие заводы закроютсяВчера, 12:45 - 2890 1
МАУ меняет нормы перевоза ручной кладиВчера, 16:45 - 2678 1
Uklon отключил все Daewoo Lanos в КиевеВчера, 19:20 - 2159
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночьюВчера, 16:50 - 425
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2123 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 8029 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1472 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1093