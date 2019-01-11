Межбанк: гривна к вечеру растеряла свои позиции

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В понедельник на валютном рынке доллар смог достаточно серьезно побороться за место под солнцем. Начав хорошо, с пятничных вечерних декларативных 28,04/28,08 в первые 10 минут сессии курс просел до 27,98/28,03, – гривна, к сожалению, достаточно быстро растеряла свой потенциал на укрепление и к 11 часам снизилась до уровня в 28,01/28,04.
В этих пределах курс продержался до 28,01/28,04 практически до полудня.
Если в первые два часа сессии клиенты только постепенно выходили на торги, то после 12 часов на межбанке уже активно работали все основные операторы. Это подняло статистику торгов и активизировало как мелких, так и крупных игроков.
На обед дилеры банков ушли с уровнем доллара 28,00/28,03 гривны, а ранее справочный курс Нацбанка на 12:00 был зафиксирован на отметке 28,0237.
После 14 часов активная часть сессии завершилась и еще до 15:00 котировки находились в пределах 28,00/28,03. Но затем – на единичных операциях – спрос начал превышать предложение и курс вырос до 28,02/28,06 к 16:00 и до 28,05/28,09 гривен за доллар – к формальному концу сессии в 17 часов.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,000 / 28,030
евро – 32,096 / 32,130
российский рубль – 0,4167 / 0,4174
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1466 / 1,1468
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