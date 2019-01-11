"Богдан" будет производить кузова для электроавтобусов французской компании

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«Богдан Моторс» заключил новое соглашение с французской компанией Bluebus по производству кузовов для электроавтобусов.
Как сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан», договор с европейским партнером был подписан в начале 2019 года.
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«В 2018 году на Луцком автосборочном заводе N1 были изготовлены шесть 12-метровых кузовов для Bluebus, – отмечают в компании. – Французский заказчик остался доволен соблюдением сроков производства и качеством продукции, поэтому решил продолжить сотрудничество».
Ранее предприятие АО “АК “Богдан Моторс” заявляло, что договаривается с французским производителем экологичного общественного транспорта о производстве до 200 кузовов.
Компания Bluebus использует передовые технологии и ориентируется на уменьшение вреда для окружающей среды.
Электрический автобус Bluebus выпускается с конца 2015 года. 12-метровая версия электробуса вмещает 100 пассажиров и имеет автономный ход от 180 до 250 км.
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