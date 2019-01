Артем Ковбель: зачем вашей компании Compliance, Forensic и RCM

В последнее время на украинском рынке, в частности среди украинских собственников, все чаще и чаще звучат словосочетания «эффективность бизнеса», «lean management», «Кайдзен», SCRUM, «цикл Деминга» и другие новомодные, навеянные западным опытом корпоративного управления термины.

Все они, так или иначе, направлены на интенсификацию, симплификацию, оптимизацию как процессов отдельных кластеров бизнеса, так и всей компании в целом.

Сегодня эти методы стали своеобразной идеологией ведения и построения бизнеса. Причем люди являются субъектами имплементации данных идеологий.

Уровень эффективности всех перечисленных методик определяется системой KPI (от англ. key performance indicators – ключевые показатели эффективности). И именно сквозь призму этих индикаторов возможно определить эффект от хозяйственной деятельности компании.

Если вы смогли хоть отчасти внедрить одну из описанных выше идеологий ведения бизнеса – it’s half the pass done (половина пути пройдена, – ред.).

Другой же половиной пути являются другие новомодные термины, также навеянные Западом. Они обеспечивают контроль над выполнением упомянутых выше методик и помогают определить реальные результаты, полученные вследствие их внедрения.

По сути, такими инструментами являются FORENSIC, COMPLIANCE, RCM.

Приведу краткую характеристику всех трех терминов для более глубокого понимания их роли в эффективности компании. Итак:

Compliance (от англ – to be in comply with sth. – соответствовать чемy-либо). В данном случае – это совокупность законодательных норм и внутренних разработанных политик и регламентов компании, которым должен следовать каждый сотрудник компании.

Реализация комплаенс-идеологии предполагает формирование условий, при которых представители компании при совершении определённых действий руководствуются конкретными правилами.

В Украине должность комплаенс-контроллера в штате компании зачастую является диковинкой и характерна, как правило, для представителей мировых транснациональных компаний и совсем редко – локальным компаниям.

В противовес этому в развитых западных странах комплаенс является “must have policy” в любой из компаний.

Наличие системы комлпаенс в компаниях там даже контролируется на законодательном уровне (FCPA (Закон США о противодействии коррупционным практикам за рубежом), UKBA (Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством), ISO Compliance standard -37001. Они же является основами для составления комплаенс корпоративных политик.

Если говорить о выгодах наличия комплаенс-процедур, – это, во-первых, усиление системы внутренних контролей на предприятии. Во-вторых, создание превентивных мер при возникновении различного рода нарушений со стороны менеджмента.

Forensic (от лат. forensis). С одной стороны, это совокупность экспертиз и процедур, которые позволяют сформировать доказательную базу для тех или иных целей:

- корпоративные споры;

- судебные и досудебные споры;

- опровержение обвинений;

- защита инвестиций и т.д.

С другой стороны, это – построение комплекса превентивных мер в виде систем внутренних контролей на предприятии, которые позволяют минимизировать возникновение мошеннических действий со стороны третьих лиц и обеспечить выполнение функции контроля бизнес процессов в компании.

Важность процедуры форензик очень сложно переоценить, поскольку она затрагивает все аспекты контролей в бизнесе. Как материальные (например, реальность финансовых показателей при выполнении финансовых KPI), так и нематериальные (например, определение источников распространения неправдивых слухов в компании, которые могут повлиять на ее репутацию (goodwill) на рынкe и тем самым снизить ее капитализацию, особенно если речь идет о публичных компаниях).

RCM (от англ – risk control matrix – матрица контролей). Это – часть системы внутренних контролей и часть политики комплаенс.

Такие системы характерны для транснациональных компаний.

Основной их целью является функция гармонизации и контроля выполнения внутрикорпоративных политик.

Вывод

Компания может стать успешной, не только определив вектор и идеологию своего дальнейшего развития, но и обеспечив контроль над выполнением данной идеологии, тем самым определив баланс между эффективностью и эффектом.

Достигайте эффекта в своём бизнесе, рецепт понятен: 2/3 идеологии + 1/3 контроля.

Артем Ковбель, партнер Kreston GCG