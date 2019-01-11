Что ждать от курса на этой неделе?

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На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-2,3%. Прошлый понедельник был выходным днем, межбанк не работал в связи с Рождеством, действовали курсы, установленные в предшествующую пятницу.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,51 грн до 28,15 грн (+2,3%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 27,785/27,805 до 28,010/28,040 (+0,8%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,67/28,06 до 27,88/28,16 (+0,8%/+0,3%).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,4% до 1,0% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.
На прошлой неделе со вторника по четверг доллар к гривне рос, а в пятницу и понедельник перешел к снижению. Однако у валюты есть еще небольшой потенциал к росту до начала налогового периода, когда гривна традиционно укрепляется.
На долгосрочном горизонте на пользу гривне пойдет полный запрет расчетов в иностранной валюте на территории страны, что может уменьшить спрос на валюту.
По прогнозам Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать умеренного роста курса доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках – около 28,0/28,3 грн”, – прогнозирует эксперт.
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