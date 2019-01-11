Бизнесу за год предоставили рассрочку по уплате НДС на более 7 млн евро

Государственной фискальной службой Украины в 2018 году предоставлена ​​рассрочка НДС при ввозе оборудования на общую сумму почти 6,1 млн евро и 1,4 млн долл. США (около 1,22 млн евро).

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

“В 2018 году ГФС принято 76 решений о предоставлении плательщикам рассрочки НДС при ввозе на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства на территории Украины на общую сумму почти 6,1 млн євро и 1,4 млн долл. США”, – сообщили в ведомстве.

Из них по 42 заявкам решение принято таможнями по согласованию с ГФС.

Самая большая сумма рассрочки предоставлена Киевской таможней ГФС – 1,14 млн евро и 712,5 тыс. долл. США, Харьковской таможней ГФС – 2 млн евро и Хмельницкой таможней ГФС – 1,3 млн евро и 185,5 тыс. долл. США (в валюте контракта).

Проведено 67 таможенных оформлений импорта оборудования с применением полученных решений с рассрочкой уплаты НДС на сумму 213 млн грн.

Рассрочка предоставлена ​​при ввозе оборудования для собственного производства предприятиями легкой промышленности, металлообрабатывающей промышленности, пищевой промышленности, строительной отрасли, медицинского оборудования.