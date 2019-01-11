Сценарий МВФ: как Украина пообещала измениться

МВФ опубликовал текст меморандума с Украиной. Ключевые финансовые требования – сбалансированный бюджет, капитализация банков и сплит Нацкомфинуслуг – остались прежними. Но есть и новые условия, например, по операциям со связанными лицами и возвратом средств из банков-банкротов. Выполнить все требования в год двойных выборов будет непросто.

Обязательства украинской власти, закрепленные новой 14-месячной программой сотрудничества с МВФ, мало для кого стали сюрпризом. Большинство «новых» требований МВФ – невыполненные «старые» обещания Украины в рамках предыдущей программы кредитной поддержки. Фактически МВФ дал Украине еще один шанс, чтобы страна сделала обещанное и получила $3,9 млрд (из них $1,4 млрд перечислено в декабре), необходимые для рефинансирования пиковых выплат по долгу.

«Украинской власти удалось восстановить макроэкономическую стабильность и рост после тяжелого кризиса 2014-2015 годов. Однако усилия по созданию более динамичной, открытой и конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, и экономика все еще сталкивается с важными проблемами», – заявили в МВФ. Фонд считает, что реформы в Украине идут медленно.

Ключевая роль Минфина

Первый блок требований МВФ в финансовой сфере касается сбалансированности бюджета. В начале года Украина обещает убрать «ограничение по базе начисления ЕСВ». Затем займется сдерживанием расходов на субсидии ЖКХ. «Если в течение 2019 года станет очевидным, что сокращение социальных норм недостаточно для обеспечения того, чтобы субсидии на жилищно-коммунальные услуги оставались в пределах бюджета, мы будем дополнительно уменьшать эти нормы или сделаем необходимые изменения в формуле расчета субсидий», – говорится в меморандуме. В 2019 году дефицит бюджета не должен превысить 2,25% от ВВП.

Украина пообещала в течение программы сотрудничества с МВФ воздержаться от «проведения любой налоговой амнистии, введения новых налоговых льгот или привилегий, новых специальных пенсий или льгот». Такие обещания кажутся довольно сомнительными в год двойных выборов, но заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко считает их выполнимыми. «Дело в том, что кроме требований МВФ Минфин очень ограничивают высокие будущие платежи по госдолгу на фоне не самых благоприятных условий на рынках. Привлечь дешевые кредиты и профинансировать рост пенсий и зарплат никак не получится», – считает она.

По мнению Марии Репко, если Минфину из-за политических катаклизмов или внешних проблем (геополитика или рыночные факторы) не удастся рефинансировать госдолг, бюджет столкнется с нехваткой средств. «Украина в следующем году должна пройти по краю, но эта миссия вполне выполнима», – предупреждает Мария Репко. Поэтому Минфин должен быть «жестким». «Минфин уже показал свою независимость: бюджет приняли объективно довольно жесткий, я не вижу причин полагать, что выполнение бюджета невозможно», – говорит заместитель председателя Стратегической группы советников при Кабинете Министров Павел Кухта.

Нацбанк станет жестче

Требования МВФ относительно политики в финансовом секторе касаются Нацбанка. МВФ хочет видеть в Украине укрепление и развитие банковской системы, поэтому в планах банковского регулятора должно быть проведение очередного ежегодного стресс-тестирования и дальнейшая докапитализация банков. «Кроме того, до конца марта 2019 года НБУ завершит оценку жизнеспособности бизнес-моделей 56 самых банков», – говорится в меморандуме.

Особое внимание МВФ уделяет операциям со связанными лицами. В качестве структурного маяка Нацбанк должен принять изменения в свои правила по капиталу банков, которые предусматривают уменьшение регулятивного капитала на объем кредитов, предоставленных связанным лицам, свыше нормативных ограничений. Техническая миссия МВФ поможет повысить эффективность работы управления мониторинга связанных с банками лиц: будет создан отдельный реестр на основании публичной информации из государственных реестров.

Эти шаги являются продолжением политики Нацбанка: о них регулятор уже неоднократно заявлял, поэтому особых трудностей с выполнением этих требований не будет. «Ужесточение требований началась не вчера, и у банков и их владельцев были возможности подготовиться. Кто-то, возможно, не пройдет сквозь «сито» и уйдет с рынка. Но операции со связанными лицами – большая проблема и бомба замедленного действия, и оставлять ее «как есть» опасно», – объясняет Мария Репко. Она напоминает, что в ФГВФЛ более трети кредитов были связаны с бывшими акционерами банков. «Чем быстрее система начнет работать по цивилизованным правилам, тем больше доверия к ней появится в будущем. Сейчас же, по данным социологов, только 5% людей задумываются о депозитах», – говорит Мария Репко. Павел Кухта добавляет, что после того, как действия НБУ поддержал МВФ, сопротивление со стороны «несогласных» должно быть меньше.

Обратил внимание МВФ и на неработающие активы банков: доля плохих кредитов по-прежнему превышает 50%, особенно высока доля в госбанках. Закон о финансовой реструктуризации хотя и позволил банкам реструктуризировать часть NPL, но не стал панацеей. В 2016 году был разработан законопроект о компаниях по управлению проблемными активами, но документ не был внесен в парламент. НБУ поможет банкам работать с «проблемкой». К концу июня НБУ при поддержке сотрудников Всемирного банка должен принять Положение о работе с неработающими кредитами, которым смогут руководствоваться банки в работе со своими проблемными заемщиками.

Прошлое не будет безнаказанным

Отдельный блок касается Фонда гарантирования вкладов и возвращения выведенных из банков-банкротов активов. С 2014 года, когда начался банкопад, успехи Фонда в этом направлении были сомнительны. «Последние результаты Фонда по продаже пула кредитов 2% их стоимости, мягко говоря, не впечатляют. Уровень возврата проблемных кредитов в мировой практике зависит в основном от двух факторов: экономического положения в стране и состояния верховенства права. Для Украины оба эти показателя чрезвычайно проблемны», – считает Мария Репко.

По ее мнению, низкий ВВП и вялый экономический рост на фоне высоких кредитных ставок и рисков не дают бизнесу возможности восстановиться после кризиса и погасить долги, а суды и система взысканий такова, что «покупая билет» на войну с заемщиком в судах, ФГВФЛ или банк далеко не всегда могут рассчитывать на справедливый результат.

«В результате средний уровень возврата по проблемным кредитам, по оценкам Всемирного банка, для Украины составляет около 8% от стоимости кредита, а по факту по многим классам кредитов возвращения и в частных банках, и в Фонде оказывается еще ниже, – говорит Мария Репко. – Основным драйвером возобновления проблемных кредитов могла бы стать судебная реформа, если она проведена эффективно, и совершенствование процедуры банкротства и взыскания: тогда заемщики не могли бы уходить от кредиторов, как это происходит во многих случаях сейчас».

«Причины действия Фонда безрезультатны, – дырявое законодательство, неорганизованные правоохранительные органы и коррумпированные суды. Это не вина НБУ и ФГВФЛ. Думаю, что законодательные инициативы, которые уже приняты или пока находятся в Верховной Раде, позволят изменить ситуацию», – говорит Павел Кухта. К концу марта Совет финансовой стабильности решит, как к декабрю восстановить платежеспособность ФГВФЛ. Для этого, в том числе, к концу марта Верховная Рада должна принять поправки к закону о Фонде гарантирования, которые усилят полномочия Фонда в качестве санационного органа.

Нацкомфинуслуг не дали шанса

Еще один структурный маяк в меморандуме – сплит Нацкомфинуслуг – разделение полномочий между НБУ и НКЦБФР должно способствовать укреплению и развитию финансового рынка. Законопроект № 2413 принят в первом чтении еще в 2016 году, но уже несколько месяцев документ регулярно вносят в повестку дня на второе чтение, но так и не рассматривают.

Кроме № 2413a, необходимо принять законопроект № 6303, который предусматривает усиление независимости и институциональной способности НКЦБФР, а также № 9035 – о деривативах и финансовых рынках для защиты прав потребителей, утверждают в НКЦБФР. «Комиссия постоянно обращается к уважаемым народным депутатам с настоятельной просьбой принять законы, необходимые для развития национального финансового рынка. Дальнейшее реформирование без поддержки законодателей невозможно», – считают в комиссии.

Павел Кухта отмечает, что фактически речь идет о незавершенной реформе финрынков, которая должна реорганизовать регуляторов финсектора, чтобы небанковский рынок нормально заработал. Он отмечает, что это большая реформа, причем все необходимые документы уже давно лежат в Верховной Раде, однако найти необходимое количество голосов пока не удавалось.

«Безусловно, без толчка МВФ принять все до выборов вряд ли удастся. С толчком от МВФ – все возможно. Если говорить реалистично, политическая необходимость в программе с МВФ в период выборов. Поэтому думаю, что интересы тех, кто блокировал принятие необходимых законопроектов, будут отодвинуты в сторону», – отмечает Павел Кухта.

По неофициальной информации, в парламенте есть голоса за сплит, если глава Нацкомфинуслуг Игорь Пашко станет профильным заместителем председателя НБУ, но председатель НБУ Яков Смолий выступает против, поскольку это бросает тень на независимость НБУ. «Я не вижу альтернативы: сплит – это бенчмарк. Если законопроект не принять, не будет следующего транша. Это влечет за собой потерю макроэкономической стабильности и кризис в год выборов. Учитывая то, что дальше по программе будут более сложные моменты – тарифы, антикоррупционный суд – реформа финансового сектора должна быть проведена», – считает Павел Кухта. Но рассчитывать на принятие необходимых законопроектов можно только до конца марта, когда пройдут президентские выборы. После смены власти в стране программа с МВФ может оказаться под угрозой.

Виктория Руденко