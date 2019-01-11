По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (50,798 млн и 45,883 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (58 и 41). Максимальный курс продажи доллара 28,12 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,05-28,06 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 99 активных заявок по доллару на сумму более 96,681 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,0800 – 1 00028,0600 – 120 00028,0500 – 12 00028,0500 – 15 00028,0400 – 29 00028,0400 – 15 00028,0300 – 150 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9500 – 2 500

28,0000 – 25 000

28,0200 – 3 600

28,0200 – 15 000

28,0300 – 1 500

28,0300 – 10 000

28,0300 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0711 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0224 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.