Инфляционный “термометр” впервые за 5 лет опустился ниже 10%

Впервые с 2013-го инфляция опустилась до однозначного показателя. В 2019-м она снизится еще на 3%, – прогнозируют в МВФ. Но эксперты сомневаются…

Рост потребительских цен в Украине в 2018-м составил 9,8% (в 2017-м этот показатель достиг почти 14%), – информирует Госслужба статистики. То есть, чуть больше, чем 9%, заложенные в госбюджете-2018… “Но, несмотря на ряд рисков, которые в отечественной экономике пришлось преодолевать в течение года, – показатель достаточно неплохой”, – отмечают в экспертной среде. Тем более, что, несмотря на негативные прогнозы (в частности, в октябре НБУ предвидел ускорение темпов инфляции до 10,1%), под конец года инфляционные показатели стабильно снижались: 1,9% – в сентябре, 1,7% – в октябре, 1,4% – в ноябре и 0,8% – в декабре.

“Относительными успехами 2018-го года обязаны, прежде всего, довольно жесткой политике Национального банка, который активно задействовал механизмы инфляционного таргетирования (соблюдение объявленного значения официального показателя инфляции. – Ред.), – отмечает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Регулятор серьезно “зажал” денежную массу, утвердив высокую ставку рефинансирования. То есть, деньги подорожали, что, с одной стороны, снизило возможности кредитования экономики, но с другой – привело к замедлению темпов инфляции. Также действенной оказалась политика стабилизации валютного курса. Ведь в начале года гривна была даже слабее, чем в конце. Это минимизировало негативное влияние на инфляционные показатели стоимости импортных товаров”.

“В 2018-м в стране активно проводили политику “сжатия” совокупного спроса, благодаря которой удалось снизить поступления средств на рынок, – соглашается президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило, – при этом искусственное снижение покупательной способности притормаживало рост цен на товары “не первой необходимости”. Это положительно сказалось на уровне инфляции, но в то же время стало “тормозом” для развития экономики”.

При этом эксперты обращают внимание на то, что на расчеты инфляционных показателей-2018 почти не повлияло повышение цены на газ для населения. А это, так сказать, “отложенные инфляционные риски” 2019-го.

Что больше всего ударило по карманам украинцев?

По данным государственного статистического ведомства, за прошлый год продукты в Украине в среднем подорожали на 8,1%. Больше всего – овощи (27,8%), хлеб (21,5%), мясо (9,4%), молоко (9,2%). А вот фрукты, яйца и сахар, наоборот, упали в цене (на 17%, 9,5% и 9,3% соответственно).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 17,9%, одежду и обувь – на 2%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в целом подорожали на 10,6%. Также почти на 9% выросла в среднем стоимость лекарств и медицинских услуг, на 13% – транспортного обслуживания, на 15% – связи. Стоимость предметов домашнего обихода и бытовой техники выросла на 6,8%.

“Мы были свидетелями разновекторного влияния отдельных товарных групп на формирование общего индекса инфляции, – комментирует статистические данные экономист Олег Пендзин. При этом он обращает внимание на то, что существеннее всего подорожали социально значимые продукты питания и жилищно-коммунальные услуги. То есть, от инфляции больше всего пострадали представители малозащищенных слоев населения, львиная доля расходов которых приходится на продовольствие и содержание жилья.

“Именно эти показатели повышают уровень так называемого “ощущения инфляции”, которое, в свою очередь, влияет на “социальное самочувствие”, и формируют инфляционные ожидания. Что тоже может негативно сказаться на показателях 2019-го года”, – отмечает Ярослав Жалило.

2019-й: “отложенные” прошлогодние риски и новые вызовы

Итак, задачи на 2019-й год – сохранить положительные тенденции, прибавлявшие оптимизма украинским чиновникам и экспертам на протяжении прошлого года. Тем более, что МВФ на днях обнародовал более чем оптимистичный прогноз инфляции-2019 в Украине: до конца года этот показатель, по расчетам аналитиков Фонда, составит 7%. А уже в первом квартале 2020-го войдет в определенный Национальным банком целевой диапазон – 5,0% ±1 п.п. Этому, согласно рекомендациям МВФ, должны способствовать сохранение жесткой денежно-кредитной политики и замедление внутреннего спроса. Удастся ли при этом избежать так называемого фактора “года выборов”? Вопрос пока риторический…

“Инфляционные” вызовы и без того серьезные, – констатирует Олег Пендзин, – это повышение уже с 1 января стоимости жилищно-коммунальных услуг (от 17 до 24%). Также на 2019-й придется основной “груз” прошлогоднего повышения цены на природный газ для населения. К тому же, в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Украиной и МВФ, в мае нас ждет еще 15-процентное подорожание “голубого топлива” и – как следствие – рост, по крайней мере на 10% жилищно-коммунальных тарифов”.

А еще эксперты напоминают, что в нынешнем году произойдет очередное увеличение минимальной заработной платы, а также повышение пенсий части граждан и перерасчет (индексация) выплат большинству пенсионеров в марте. Все это, по расчетам, “добавит” к инфляционным показателям 3-4 процентных пункта.

“Поэтому в 7-процентную инфляцию по итогам 2019-го года я не верю, – говорит Олег Пендзин, – но шансы удержать этот показатель на уровне 8-9%, думаю, есть. При условии еще более жесткой монетарной политики Нацбанка – в частности, как минимум еще одного увеличения учетной ставки”.

А вот Ярослав Жалило в том, что украинцам удастся избежать “избирательных соблазнов”, сомневается.

“Воздерживаться от политики роста доходов населения в контексте приближения президентских и парламентских выборов (потому что ВР больше влияет на подобные решения) вряд ли удастся. Думаю, даже если НБУ будет сохранять ограничительный характер монетарной политики, рост давления на потребительский рынок крайне негативно будет сказываться на темпах инфляции”.

При этом эксперты надеются, что “избирательный фактор” все-таки не будет определяющим. И стране удастся избежать инкарнации наиболее опасных для экономики страны популистских лозунгов – и до, и после завершения избирательной гонки.

Владислав Обух