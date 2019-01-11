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Компания SpaceX намерена уволить 10% сотрудников

Компания SpaceX намерена уволить 10% сотрудников

Компания Илона Маска SpaceX намерена уволить 10% (более шести тысяч) сотрудников.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что в компании заявили о том, что она “пойдет разными путями” с некоторыми своими сотрудниками, сославшись на “чрезвычайно сложные задачи”, которые стоят перед ней.

“Для того, чтобы предоставлять услуги нашим клиентам и преуспеть в развитии межпланетных космических аппаратов и глобального интернета, SpaceX должна стать компактной компанией. Любое из этих начинаний, даже по отдельности, привело бы к банкротству других организаций”, – говорится в заявлении SpaceX.

В ноябре Маск уволил, по меньшей мере, семь топ-менеджеров, возглавлявших проект SpaceX по запуску спутников. Увольнения были связаны с разногласиями относительно темпов разработки и тестирования спутников Starlink.

Отмечается, что в июне другая компания Маска, Tesla, уволила 9% сотрудников для сокращения расходов.

По материалам Зеркало Недели
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