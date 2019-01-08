Старая версия
укр ру
Актуально
- 70 0

Маск показал звездолет Starship

Маск показал звездолет Starship

Генеральный директор SpaceX Илон Маск показал фото звездолета нового поколения Starship.

Снимок опубликован в Twitter основателя SpaceX.

“Только что завершена сборка тестовой ракеты Starship на стартовой площадке SpaceX в Техасе. Это реальное фото, а не рендеринг”, – написал он.

“Это для суборбитальных тестов VTOL (Vertical Take-Off and Landing). Орбитальная версия выше, имеет более толстую оболочку (нет морщин) и плавно изогнутую секцию носа”, – добавил он.


Новая система SpaceX, как ранее сообщала компания, будет состоять из ракетного ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship. Она будет предназначаться для полетов к Луне и Марсу.

22 декабря Маск написал в Твиттере, что первые полеты корабля нужно ожидать уже в начале нынешнего года.

“Я сделаю полную техническую презентацию Starship после того, как полетит тестовая машина, которую мы строим в Техасе, так что, надеюсь, март/апрель”, – написал он.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина