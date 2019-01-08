Маск показал звездолет Starship

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Генеральный директор SpaceX Илон Маск показал фото звездолета нового поколения Starship.
Снимок опубликован в Twitter основателя SpaceX.
“Только что завершена сборка тестовой ракеты Starship на стартовой площадке SpaceX в Техасе. Это реальное фото, а не рендеринг”, – написал он.
“Это для суборбитальных тестов VTOL (Vertical Take-Off and Landing). Орбитальная версия выше, имеет более толстую оболочку (нет морщин) и плавно изогнутую секцию носа”, – добавил он.
Starship test flight rocket just finished assembly at the
SpaceX</a> Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. <a href="https://t.co/k1HkueoXaz">pic.twitter.com/k1HkueoXaz</a></p>— Elon Musk (elonmusk) 11 января 2019 г.
Новая система SpaceX, как ранее сообщала компания, будет состоять из ракетного ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship. Она будет предназначаться для полетов к Луне и Марсу.
22 декабря Маск написал в Твиттере, что первые полеты корабля нужно ожидать уже в начале нынешнего года.
“Я сделаю полную техническую презентацию Starship после того, как полетит тестовая машина, которую мы строим в Техасе, так что, надеюсь, март/апрель”, – написал он.
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