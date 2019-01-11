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Межбанк: понедельник начался достаточно активно

Межбанк: понедельник начался достаточно активно

Этот понедельник на валютном рынке пройдет очень интересно, так как межбанк ожидает – либо окончательный очередной разворот в сторону укрепления гривны (тенденция началась еще в прошлую пятницу), либо – доллар найдет в себе силы и опять пойдет вверх на покупках крупных импортеров, госбанков и сдержанных продажах экспортеров.

Противостояние интересов крупнейших игроков сегодня будут основным драйвером и мотиватором движения курса в течении дня.

На понедельник ожидаем объем операций в пределах 390-420 млн долларов при заключении 500-580 сделок и коридор по доллару — в пределах 27,95-28,10 гривен с сохранением зависимости тренда по курсу в течении дня от действий крупнейших игроков и НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,040 / 28,080
евро – 32,147 / 32,193
российский рубль – 0,4176 / 0,4184

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1373 / 1,1375

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По материалам Finance.UA
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