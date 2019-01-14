Украина может занять первое место по количеству заробитчан

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Все больше украинцев в 2019 году будут выезжать за границу в поисках лучших заработков. По подсчетам аналитиков, наша страна имеет все шансы занять первое место в мире по количеству заробитчан.
Об этом идет речь в отчете Global Economy Watch консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) за январь 2019 года.
По мнению экспертов, в 2019 году Украину покинут еще приблизительно 1,5% трудоспособного населения. Это количество больше, чем у других стран. Второе место по откату рабочей силы заняла Болгария, третье место досталось Румынии.
В топ-10 стран, из которых будут уезжать, вошли Литва, Латвия, Венгрия, Молдова, Хорватия, Россия и Беларусь.
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