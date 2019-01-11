Япония планирует создать ударные самолеты для электронной войны

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Японское правительство решило разработать ударные самолеты для ведения электронной войны.
Об этом сообщает газета Yomiuri.
Самолеты будут способны вывести из строя радары и системы связи противника.
Главной целью создания таких самолетов является способность противодействовать вооруженным силам России и Китая. Разработка ударных самолетов, по словам чиновников, воплощает в себе содержание плана обороны, принятого кабинетом министров в декабре 2018 года.
Первые самолеты планируют передать вооруженным силам около 2027 года.
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