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Япония планирует создать ударные самолеты для электронной войны

Япония планирует создать ударные самолеты для электронной войны

Японское правительство решило разработать ударные самолеты для ведения электронной войны.

Об этом сообщает газета Yomiuri.

Самолеты будут способны вывести из строя радары и системы связи противника.

Главной целью создания таких самолетов является способность противодействовать вооруженным силам России и Китая. Разработка ударных самолетов, по словам чиновников, воплощает в себе содержание плана обороны, принятого кабинетом министров в декабре 2018 года.

Первые самолеты планируют передать вооруженным силам около 2027 года.

По материалам РБК-Украина
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