Средняя зарплата в Украине в этом году превысит 10 тыс. грн – Минфин

Среднемесячная зарплата работников (брутто) в этом году составит 10 129 грн, а в 2021 году она вырастет до 12 835 грн.

Об этом свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.

Читайте также: Рост украинской экономики может замедлиться – Минфин

“Среднемесячная зарплата работников (брутто) в гривнах составит 10129 грн в 2019 году, 11 451 – в 2020-м, 12 835 – в 2021 году”, – отметили авторы обзора.

При этом в документе отмечается, что этот показатель в 2018 году составлял 8713 грн.

Согласно данным документа, номинальная, откорректированная на индекс потребительских цен вырастет на 6,9% в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 6,0% – в 2020, на 6,2% – в 2021. В прошлом году рост зарплаты составил 11%.

В то же время, по прогнозу Минфина, уровень безработицы в стране снизится с нынешнего 9,3% до 8,3% в 2021 году.