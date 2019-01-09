Рост украинской экономики может замедлиться - Минфин

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Рост напряжения на востоке Украины, затруднение доступа стран к международным рынкам капитала, снижение цен на сырьевых рынках и замедление темпов роста экономики ЕС могут привести к уменьшению экономического роста по сравнению с прогнозируемыми правительством 3%.
Об этом свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.
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“Ключевые макроэкономические риски для негативного сценария в 2019 году – это рост напряжения на востоке Украины, дальнейшее усложнение доступа стран к международным рынкам капитала, глобальное снижение “аппетитов инвесторов к риску”, снижение цен на рынках металлов и агропродукции, замедление темпов экономического роста стран ЕС”, – говорится в обзоре.
Как отметили авторы обзора, эти факторы увеличивают вероятность недостижения прогнозируемого экономического роста на этот год в 3%.
“В результате в 2019 году существует большая вероятность отклонения от официального прогноза в сторону понижения, чем повышения”, – отметили в Минфине.
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