В 2018 году государство закупило строительных работ на более чем 305 млрд грн (инфографика)

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Самой дорогостоящей категорией в системе электронных публичных закупок в 2018 году стали работы, обогнав даже такой “недешевый” товар, как нефтепродукты.
Об этом рассказали рассказали эксперты торговой площадки Zakupki.Prom.ua.
Так в прошлом году госзаказчики объявили более 13 тыс. тендеров на сумму свыше 210,2 млрд грн на работы, связанные с объектами завершенного и незавершенного строительства и объектами гражданского строительства. Несколько дешевле стоили завершающие строительные работы. Их закупали на 53,7 млрд грн, объявив 18,5 тыс. тендеров. Третье место у строительно-монтажных работ – более 5 тыс. процедур с ожидаемой стоимостью 41,4 млрд грн.
Традиционно в категории товаров первое место по размеру бюджета у нефтепродуктов. В прошлом году их закупили на почти 130 млрд грн. Лидирует этот товар и количеству тендеров – 47,5 тыс.
Второе место среди “дорогих” у транспортного оборудования. На него выделили 45,3 млрд грн.
Замыкает ТОП-3 – конструкции и конструкционные материалы с ожидаемой стоимостью более 30,4 млрд грн.
Если же говорить о наиболее популярных товарах, то кроме нефтепродуктов спрос был на продукты питания (46,1 тыс. тендеров), медицинское оборудование (35,5 тыс. тендеров), офисную и компьютерную технику (27,4 тыс. тендеров) и мебель (25 тыс.тендеров).
Категория услуг значительно уступает по объему бюджетов работам и товарам.
По ожидаемой стоимости здесь лидирует ремонт и техническое обслуживание – 20,3 млрд грн.
На втором месте – дополнительные и вспомогательные транспортные услуги. Их закупили на 16,6 млрд грн. Почти в два раза меньше выделили на услуги, связанные с нефтегазовой промышленностью – 9 млрд грн.
В ТОП самых популярных же здесь попали ремонт и техническое обслуживание (17,9 тыс. тендеров), архитектурные и инженерные услуги (9,7 тыс. тендеров), сервисное обслуживание в сфере санитарии и охраны окружающей среды (5,4 тыс. тендеров), деловые услуги, в частности маркетинговые и юридические (4,7 тыс. тендеров), отельные и ресторанные (4 тыс. тендеров).
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