Panasonic показала "умное" зеркало медика

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На проходящей в Лас-Вегасе выставке CES 2019 была показана одна из самых интересных новинок Panasonic – прототип сенсорного зеркала, способного отслеживать сердцебиение и другие жизненные показатели человека.
В большинстве случаев “умные“ зеркала выполняют лишь “косметологическую“ функцию, но Panasonic пошла намного дальше этого, и разработка компании действительно позволяет заглянуть внутрь человека. На экране зеркала формируется точно повторяющий все движения тела контур человека в полный рост, состоящий из ярких светящихся точек.
На нём отмечаются участки, где к коже подходят вены и артерии и сильнее всего ощущается сердцебиение – по ним система отслеживает ритм. На экран выводится кардиограмма и сопутствующие характеристики человека – рост, пол и вероятный возраст.
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