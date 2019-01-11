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Panasonic показала "умное" зеркало медика

Panasonic показала "умное" зеркало медика

На проходящей в Лас-Вегасе выставке CES 2019 была показана одна из самых интересных новинок Panasonic – прототип сенсорного зеркала, способного отслеживать сердцебиение и другие жизненные показатели человека.

В большинстве случаев “умные“ зеркала выполняют лишь “косметологическую“ функцию, но Panasonic пошла намного дальше этого, и разработка компании действительно позволяет заглянуть внутрь человека. На экране зеркала формируется точно повторяющий все движения тела контур человека в полный рост, состоящий из ярких светящихся точек.

На нём отмечаются участки, где к коже подходят вены и артерии и сильнее всего ощущается сердцебиение – по ним система отслеживает ритм. На экран выводится кардиограмма и сопутствующие характеристики человека – рост, пол и вероятный возраст.

По материалам bigmir.net
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