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Омелян: через несколько лет скорость пассажирских поездов должна быть 200-250 км/ч

Омелян: через несколько лет скорость пассажирских поездов должна быть 200-250 км/ч

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Укрзализныця должна добиться, чтобы через несколько лет ее пассажирские поезда на основных направлениях двигались со скоростью 200-250 км/ч.

“По моему глубокому убеждению, следующим приоритетом Укрзализныци должно быть скоростное железнодорожное сообщение, как пассажирское, так и грузовое”, – отметил он на заседании правительства в четверг, 10 января.

Омелян напомнил, что в прошлом году Украина получила первый грант от ЕС в размере 10 млн евро на железнодорожные перевозки.

“Я думаю, за счет этих средств должна быть сформирована четкая логическая стратегия – какие ключевые направления. Транспортный коридор Львов – Киев – Одесса, Киев – Днепр, Киев – Харьков, где скорость пассажирских поездов должна быть 200-250 км/ч, грузовых 100-120 км/ч. И мы должны это делать в обозримой стратегии”, – заявил министр, добавив, что такую стратегию нужно планировать на несколько лет.

По материалам НВ
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