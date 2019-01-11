Питер Гарнри: что ждать от акций Facebook, Tesla, Apple, Amazon и Alibaba в 2019 году

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Для инвесторов и трейдеров прошедший год обернулся продолжительными колебаниями с обновлением исторических максимумов и скачком волатильности. Это открыло новые возможности для продвинутых трейдеров и показало важность грамотного управления рисками и диверсификации портфеля.
На мой взгляд, начало 2018 года было безумным: лучший январь за последние десятилетия и февральский хаос.
Дальнейшие события удивили ещё больше. Американский рынок акций мгновенно восстановился, компенсировав более половины потерь, и казался устойчивым до середины марта, когда снова началась распродажа, и акции вернулись к минимумам февраля.
На рынке царила паника, но ситуация стабилизировалась, и американским акциям удалось в сентябре выйти на рекордные максимальные значения, несмотря на растущее напряжение между США и Китаем.
Однако на рынках развивающихся стран появились тревожные сигналы: китайские акции оказались в зоне с тенденцией на понижение, а укрепившийся доллар США и цены на нефть окончательно добили потребителей на развивающихся рынках.
Настроения резко ухудшились, в результате индекс S&P 500 сократился на -20,2%. Агрессивная позиция Трампа в отношениях с Китаем также способствовала изменению настроений в худшую сторону.
Если рассматривать ситуацию с акциями одних из самых популярных компаний мира:
2018 год оказался для Facebook годом потрясений. Компания металась от скандала к скандалу, и её акции упали на 25,7%.
Инвесторов всё больше беспокоит будущий прибыльный рост, ведь основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания активнее инвестирует в безопасность своих платформ, что может сказаться на марже прибыли.
После стремительного увеличения денежного потока от операционной деятельности в 2015 году капиталовложения выросли почти на 400%.
В результате этого оценки Facebook упали до среднего уровня индекса S&P 500. Можно сказать, что Facebook наконец стала зрелой технологической компанией, официально зарегистрированной на бирже.
В этом году акции организации, вероятно, продолжат вызывать интерес, ведь Facebook остаётся одним из самых сильных современных потребительских брендов. Но при этом за компанией по-прежнему следят регуляторы и политики, желающие получить поддержку электората.
У торгового гиганта Amazon выдался очередной хороший год. Акции компании выросли на 28,4%, прибыль и выручка стабильно увеличивались.
Однако в четвёртом квартале настроения изменились, и акции Amazon пережили сильнейший спад с 2016 года — на 26,2%.
Инвесторы начали готовиться к замедлению роста.
В 2018 году постоянно обсуждали регулирование и изучение методов ведения бизнеса в Amazon, и эта тенденция, вероятно, сохранится в 2019 году.
В последнее время инвесторов начала беспокоить международная деятельность компании, которая развивается не так быстро, как в США, и менее рентабельна.
Amazon — культовый бренд, который хорошо знают те, кто инвестируют в сфере ритейла, поэтому можно ждать, что и в 2019 году акции компании попадут в список самых популярных.
И для Китая, и для китайских компаний 2018-й был не лучшим годом. В прошлом году акции Alibaba, крупнейшей интернет-организации в стране, упали на 20,8%. И это в очередной раз показало, что китайская экономика замедляется под влиянием многих факторов, включая тарифы на товары, экспортируемые в США.
Инвесторы долго рассматривали Alibaba как способ получить выгоду от быстрого роста китайской экономики.
Но этот рост сохраняется, поэтому можно ждать, что акции китайских компаний будут интересовать игроков рынка и в 2019 году.
Наверно, ни одна компания не сравнится с Tesla по количеству скандалов и новостей. Акции выросли на 6,9%, но были подвержены высокой волатильности: цена акции менялась в диапазоне от 244,59 до 387,46.
Инвесторы всё время пытались переварить информацию о росте и слухи о финансовом состоянии организации.
Известный основатель Tesla Илон Маск сам вносит большой вклад в появление новых заголовков.
Ожидаю, что в 2019 году компанию ждут как хорошие, так и плохие новости, ведь начинается поставка автомобилей Model 3 на европейском рынке, и в этом году планируется открытие производства машин этой модели в Китае.
Для компании с популярнейшими в прошлом акциями и без права на ошибку 2018 год имел решающее значение.
Акции Apple упали на 6,8% на фоне новостей о том, что спрос на новые модели iPhone не такой высокий, как ожидалось.
Всё это привело к неожиданному сокращению прогнозов по выручке в начале января. Глава компании Тим Кук признал, что реальный спрос оказался ниже ожидаемого, в особенности в Китае, на ключевом для будущего роста рынке.
В 2019 году инвесторы продолжат следить за Китаем, а значит, и за Apple, деятельность которой тесно связана с китайским рынком.
Самые популярные акции в Saxo Bank:
Все рынки:
1. Facebook Inc.
2. Amazon.com Inc.
3. Alibaba Group Holding Ltd.
4. Tesla Inc.
5. Apple Inc.
Центральная и Восточная Европа:
1. Facebook Inc.
2. Alibaba Group Holding Ltd.
3. Micron Technology Inc.
4. Apple Inc.
5. Amazon.com Inc.
Питер Гарнри, Глава отдела стратегий на фондовом рынке Saxo Bank
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