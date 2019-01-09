Правительство создаст бизнес-инкубатор для развития инноваций в портовом секторе

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что работают над созданием цифрового логистического инкубатора для развития инноваций в деятельности морских портов Украины.

«Министерство активно осуществляет реформирование сектора транспортной инфраструктуры, в частности в сфере цифровизации и инноваций, повышения прозрачности, открытости данных и улучшения логистических услуг. Все эти приоритеты будут задействованы в новом проекте цифрового логистического инкубатора, который будет реализовываться при поддержке Администрации морских портов Украины», — сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Отмечается, что в рамках данного инкубатора планируют применять ведущие информационные технологии в секторе портов. По замыслу министерства, это поможет улучшить взаимодействие портов с компаниями-клиентами, а также будет способствовать лучшему анализу данных.

«Надеюсь, что наши международные партнеры поддержат реализацию этого проекта на базе Центра транспортных инноваций, который должен стать платформой для всех акселерационных и инкубаторских программ в транспортной отрасли», — добавил Омелян.