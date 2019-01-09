Создали наушники для мгновенного перевода разговора с иностранцами

Устройства для перевода почти в реальном времени постепенно перестают быть фантастикой.

Компания Waverly Labs на технологической выставке CES-2019 представила свои наушники Pilot, которые могут выполнять синхронный перевод на 15 языков.

Если они есть у обоих собеседников, каждый из них может общаться на родном языке.

Журналист, говоривший на французском, с помощью этих наушников нашел общий язык с англоязычным Эндрю Очоа, главой Waverly Labs.

Перевод осуществлялся через облачный сервис смартфона Очоа. Приложение также может создавать письменную транскрипцию разговора.

По словам главы Waverly Labs, компьютерные мощности в онлайн-центрах обработки данных интерпретируют сказанное и предоставляют соответствующие переводы слушателям, участвующим в разговоре.

В результате может потребоваться несколько секунд для интерпретации.

Универсальные синхронные переводчики становятся все более доступными. Качество перевода растет благодаря увеличению мощности и скорости мобильных устройств, развитию машинного обучения и качества технологий беспроводного соединения.