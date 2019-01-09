Создали наушники для мгновенного перевода разговора с иностранцами

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Устройства для перевода почти в реальном времени постепенно перестают быть фантастикой.
Компания Waverly Labs на технологической выставке CES-2019 представила свои наушники Pilot, которые могут выполнять синхронный перевод на 15 языков.
Если они есть у обоих собеседников, каждый из них может общаться на родном языке.
Журналист, говоривший на французском, с помощью этих наушников нашел общий язык с англоязычным Эндрю Очоа, главой Waverly Labs.
Перевод осуществлялся через облачный сервис смартфона Очоа. Приложение также может создавать письменную транскрипцию разговора.
По словам главы Waverly Labs, компьютерные мощности в онлайн-центрах обработки данных интерпретируют сказанное и предоставляют соответствующие переводы слушателям, участвующим в разговоре.
В результате может потребоваться несколько секунд для интерпретации.
Универсальные синхронные переводчики становятся все более доступными. Качество перевода растет благодаря увеличению мощности и скорости мобильных устройств, развитию машинного обучения и качества технологий беспроводного соединения.
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