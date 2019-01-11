Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 18 0

В Одесской области построят 4 солнечных электростанции

В Одесской области построят 4 солнечных электростанции

Государственная архитектурно-строительная инспекция в Одесской области согласовала строительство четырех солнечных электростанций в городе Измаил и в Татарбунарском районе Одесской области.

Отмечается, что разрешение выдано в течение декабря 2018 года и начале января 2019 года.

Читайте также: Shell удвоит инвестиции в зеленую энергетику

Две новых солнечных электростанции будут расположены в городе Измаил. Их мощность составит по 10 мегаватт каждая. Еще две — в Татарбунарском районе. Их мощность составит 18 и 10 мегаватт.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина