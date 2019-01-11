В Одесской области построят 4 солнечных электростанции

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Государственная архитектурно-строительная инспекция в Одесской области согласовала строительство четырех солнечных электростанций в городе Измаил и в Татарбунарском районе Одесской области.
Отмечается, что разрешение выдано в течение декабря 2018 года и начале января 2019 года.
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Две новых солнечных электростанции будут расположены в городе Измаил. Их мощность составит по 10 мегаватт каждая. Еще две — в Татарбунарском районе. Их мощность составит 18 и 10 мегаватт.
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