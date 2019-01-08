Укрзализныця в 2019 году инвестирует более 24 млрд грн в обновление подвижного состава и железнодорожных путей

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В течение 2019 года объем капитальных инвестиций Укрзализныци в развитие железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава должен составить 24,5 миллиарда гривен.
В то же время, по итогам 2018 года компания осуществила капитальных инвестиций на общую сумму 16,9 миллиарда гривен – самый большой показатель за последние 5 лет.
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«В этом году мы планируем начать электрификацию участков Долинская-Николаев-Колосовка и Ковель-Изов-Госграница. Это, безусловно, стратегические для государства транспортные направления, которые увеличат объемы экспортных перевозок», – сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.
Кроме обновления железнодорожных путей в 2019 году Укрзализныця планирует закупить 5000 грузовых вагонов, 46 пассажирских вагонов, а также 3 пригородных поезда.
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