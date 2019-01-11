Китай вводит правила для блокчейн-платформ

Китайские блокчейн-платформы будут обязаны подвергать цензуре размещаемый у себя контент, предоставлять властням доступ к хранящимся данным и проводить процедуры KYC для своих пользователей.

По сообщению Reuter, ссылающегося на заявление представителей Управления Киберпространства Китая (CAC), новые правила вступят в силу уже в следующем месяце этого нового года и будут способствовать здоровому и упорядоченному развитию отрасли.

Блокчейн стартапы, нарушающие правила, могут быть подвергнуты штрафам или судебному преследованию, добавил CAC в своем заявлении.

Несмотря на жесткие меры, Пекин заявляет, что поощряет исследования, продолжая изучать технологию блокчейна и новые способы обработки и хранения данных.

Нынешний заместитель управляющего Банка Фань Ифэй объявил, что контролируемая криптовалюта поможет снизить риски, связанные с отмыванием денег и другими преступлениями.