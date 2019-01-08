Электронным кабинетом водителя воспользовались уже 20 тысяч украинцев

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В пятницу, 11 января, стали известны результаты работы электронного кабинета водителя, который проработал уже три недели.
Статистику опубликовал председатель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
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От 21 декабря сервисом воспользовалось почти 20 тысяч пользователей, которые посетили “кабинет” более 170 тысяч раз. В среднем это более 8 сессий на пользователя.
Более 1600 раз пользователи уплатили за сервис проверки истории авто (возможность узнать реальную историю авто, а не со слов продавца). В целом они принесли в бюджет почти 80 тысяч гривен.
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