За год страна произвела 5660 легковых автомобилей

По итогам минувшего года, в ассоциации «Укравтопром» подсчитали, что в Украине было изготовлено 6623 единицы автотранспортных средств, что на 23% меньше, чем в предыдущем году.

Легковых автомобилей — 5660 шт. (-22%);

Коммерческих — 132 шт. (-73%);

Автобусов — 831 шт. (+3,4%).

В декабре 2018 года объем выпуска автотранспорта составил 273 ед., что почти в 3,5 раза меньше по сравнению с декабрьским результатом 2017 года.

Традиционно наибольшую долю в статистике месяца заняло легковое подразделение национального автопрома — 197 легковых автомобилей.

Относительно показателя годичной давности выпуск легковых автомобилей в декабре сократился почти в 4 раза, а весь объем был обеспечен одним заводом — «Еврокар».