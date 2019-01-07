За год страна произвела 5660 легковых автомобилей

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По итогам минувшего года, в ассоциации «Укравтопром» подсчитали, что в Украине было изготовлено 6623 единицы автотранспортных средств, что на 23% меньше, чем в предыдущем году.
В декабре 2018 года объем выпуска автотранспорта составил 273 ед., что почти в 3,5 раза меньше по сравнению с декабрьским результатом 2017 года.
Традиционно наибольшую долю в статистике месяца заняло легковое подразделение национального автопрома — 197 легковых автомобилей.
Относительно показателя годичной давности выпуск легковых автомобилей в декабре сократился почти в 4 раза, а весь объем был обеспечен одним заводом — «Еврокар».
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