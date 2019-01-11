В 2019 году выйдут более 30 моделей устройств с поддержкой 5G

На выставке потребительской электроники Consumer Electronic Show 2019 компания Qualcomm впервые в этом году заговорила об устройствах с поддержкой сетей пятого поколения.

Представители Qualcomm заявили, что компания получила практически все возможные контракты на производство чипов для устройств с поддержкой 5G в наступившем 2019 году. Также было объявлено о том, что 2019-й станет годом 5G, в течение которого будет выпущено более 30 моделей соответствующих устройств. В основном, это будут смартфоны.

В декабре американские операторы Verizon и AT&T официально подтвердили, что они будут продавать смартфоны Samsung, оснащенные 5G-модемами Qualcomm. Несмотря на то, что у Samsung есть собственные модемы 5G, в смартфонах, которые будут продаваться в США, компания будет использовать Snapdragon 855 с 5G-модемом Qualcomm Snapdragon X50. Другой оператор Sprint также подтвердил, что будет продавать 5G-смартфоны Samsung.